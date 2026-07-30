Magal de Touba : l'équation juridique du lundi férié

Le Grand Magal de Touba sera célébré ce dimanche 2 août. Dans les bureaux, les ateliers et les couloirs de l'administration, une rumeur insistante dessine déjà les contours d'un week-end prolongé.



Pourtant, l'automatisme tant espéré relève ici du mirage législatif. Le droit du travail sénégalais, rigoureux et précis, ne réserve ses faveurs de compensation mécanique qu’à un cercle très restreint de solennités.



En effet, le législateur a disposé que seules les célébrations de la Korité et de la Tabaski bénéficient de ce privilège : si et seulement si ces lunes sacrées tombent un dimanche, le lundi suivant devient, ipso facto, chômé et payé. Le Magal, malgré son envergure nationale et sa ferveur inégalée, n'est pas soumis à ce décret d'anticipation automatique.



La clé de ce lundi de repos n'est donc pas entre les mains du calendrier, mais repose sur l'autel du pouvoir discrétionnaire.

Seul le président de la République détient la prérogative d'accorder ce répit aux travailleurs.



Par décret présidentiel, le chef de l'État peut choisir de déclarer la journée du lundi fériée, transformant ainsi la ferveur religieuse en un pont républicain.



À cette heure, les regards des actifs restent suspendus à la décision du palais de la République, arbitre ultime entre impératifs économiques et dévotion populaire.

