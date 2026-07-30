Serigne Mountakha à Ousmane Sonko : « Notre dévotion est exclusivement vouée à Khadim Rassoul »

À la tête d’une éminente délégation, le président de l’Assemblée nationale s’est rendu à Touba, où il a été honoré d’une audience auprès du khalife général des mourides.



En cette occasion solennelle, le président du Pastef, Ousmane Sonko, a tenu à réaffirmer son attachement indéfectible à la concorde nationale, assurant son hôte de son dévouement constant en faveur de la paix.



Sensible à cette démarche, le vénérable guide, Serigne Mountakha Mbacké, a exprimé sa profonde gratitude au dirigeant politique avant de lui rappeler le sens élevé de sa mission spirituelle.



« Soyez serein, car nous œuvrons exclusivement au service de Khadimou Rassoul. Nous ne formons pour vous que des vœux de bienveillance, tout comme vous nourrissez à notre endroit de nobles intentions », a déclaré le khalife, avant de clore cette rencontre en élevant ses prières vers le Très-Haut pour le salut de ses visiteurs.