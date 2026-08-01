Magal de Touba : un lourd tribut routier fait douze victimes et mobilise les secours auprès de plus de deux cents blessés

Au seuil du Grand Magal de Touba, alors que les ferveurs s'intensifient et que les routes convergent vers la cité sainte, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a dressé un premier et douloureux bilan de son déploiement séculaire.



Entre le 28 juillet et ce samedi 1er août 2026, à l'heure où le jour pointait, douze âmes ont malheureusement rendu l'extravagant soupir de la vie sur les chemins de la dévotion.



Le Lieutenant Djily Diouf, grand ordonnateur de la communication de ce détachement, a confié les détails de cette veille républicaine.



Les soldats du feu ont mené quelque cent quatre-vingt-deux interventions, portant secours à deux cent quatre-vingt-douze blessés sur un total de trois cent quatre victimes recensées.



La route, par sa dangerosité intrinsèque, s'est taillé la part du lion dans ce sombre inventaire : cent trente-trois accidents de la circulation ont brisé l'élan des pèlerins, impactant deux cent quatre-vingt-six personnes.



Si deux cent soixante-quatorze d'entre elles ont miraculeusement survécu à la fureur du bitume, les douze décès déplorés au cours de cette période leur sont exclusivement imputables.



Parallèlement à cette mission de sauvegarde, l'institution a déployé des trésors de logistique pour étancher la soif des fidèles en distribuant deux cent quatre-vingt-un mètres cubes d'eau potable, ressource vitale au cœur de l'effervescence spirituelle.Face à la tragédie qui guette chaque virage, la Brigade exhorte le peuple des voyageurs à une vigilance sacrée.



Elle appelle solennellement au respect scrupuleux du code de la route, à l'usage impératif de la ceinture de sécurité et à l'abandon des dépassements téméraires ou des surcharges de fortune.



Se souvenant des quatorze vies fauchées l'an passé parmi les conducteurs de cyclomoteurs dépourvus de casques, les autorités réitèrent leur plaidoyer pour le port de cette armure salvatrice. En cette période d'hivernage où les cieux alourdissent les chaussées et les rendent glissantes, la prudence doit se faire la compagne de chaque conducteur.



C'est sur cette note de solennelle gravité que la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers formule ses vœux de grâce et de piété pour un excellent Magal à l'ensemble de la communauté des fidèles.