Magal : une manne financière évaluée à 630 milliards de FCFA, selon Serigne Mame Mor Mbacké

Dans les colonnes de L'Observateur, Serigne Mame Mor Mbacké, président de l'association Touba Ca Kanam, élève le Grand Magal de Touba bien au-delà de sa seule dimension logistique pour le consacrer comme le « principal levier de développement de la ville ».



Alors que cette immense ferveur draine une multitude estimée « entre 6,5 millions de personnes, voire davantage » et suscite des flux financiers gravitant « autour de 630 milliards de francs CFA », la cité sainte ne recueille pas encore tous les fruits de cette opulence éphémère.

« C'est au niveau de la planification et de l'organisation que le bât blesse », regrette-t-il avec lucidité.



Le dignitaire appelle ainsi à une refondation structurelle, suggérant la tenue d'assises et de séminaires afin de féconder durablement les filières du bétail, de l'artisanat, de l'agroalimentaire et de la transformation des produits locaux.



En invoquant le modèle séculaire de La Mecque, il exhorte à ce que chaque pèlerinage devienne le moteur d’une économie locale pérenne.



L'ambition ultime, confiée au quotidien du Groupe Futurs Médias, est de transfigurer le Magal : qu'il ne soit plus uniquement un grand rassemblement spirituel, mais le catalyseur d'une prospérité durable pour Touba, propre à transformer l'accès à l'eau, à la santé et à l'éducation.