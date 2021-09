Magal des deux rakkas de Saint-Louis: La 45ème édition célébrée dans la sobriété

À cause de la propagation de la pandémie de Covid-19 et des recommandations du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, les responsables du kurel des deux rakkas de Saint-Louis ont pris la décision de célébrer la 45ème édition dans la sobriété.

Cet événement religieux de grande envergure, qui se tenait chaque année sur la place Faidherbe, sera organisé demain sur la place Abdoulaye Wade, située dans le faubourg de Sor, à l’entrée du pont Faidherbe. Comme l’année dernière, il n’y aura pas de cérémonie officielle. Cependant, des séances de lecture et de récitation du Coran, de déclamation de khassaïdes et des conférences sur la vie et l’œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba et sur le mouridisme seront organisées pendant 72 heures.















































Le Soleil