Maintien de l'ordre New look: une vraie affaire de cracks!

Le comportement affiché par nos forces de l’ordre lors de l’audience de jeudi dernier était à vrai dire trop impeccable pour échapper à l’attention des observateurs que nous sommes.

Franchement, force est de reconnaitre que le chef suprême des armées, Macky Sall, a confié la gestion de nos forces de l’ordre à des mains expertes. L’occupation du terrain par ces dernières n’était pas seulement impressionnante ; elle relevait aussi d’un professionnalisme irréprochable incarné par des sujets suffisamment responsables. La manière très professionnelle dont elles ont " écrasé" les rares velléités de perturbation notées ce jour-là témoigne d’une inspiration stratégique de haut vol.

Ces forces de l’ordre mixte (police/gendarmerie) que nous avons vues ce jour-là ne nous semblent pas n’avoir que la brutalité pour résoudre d’éventuelles équations qui pourraient survenir.

Elles affichaient un extraordinaire pouvoir de dissuasion, et une telle assurance est la preuve que face aux faux orages annoncés ici et là par quelques oiseaux de mauvais augure, le maintien de l’ordre sera totalement garanti et en toute responsabilité.







