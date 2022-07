Mali/Affaire PARAMOUNT : la justice lance un mandat d'arrêt international contre 3 ministres et un ex-DG.

Après l'ouverture d'une information judiciaire sur des faits qualifiés "de faux et d'usage de faux, d'atteinte aux biens publics et de complicité de ces infractions", des faits qui sont liés à l'affaire du marché public dit PARAMOUNT, le procureur général de la Cour suprême du Mali a lancé un mandat d'arrêt international contre 3 ministres et un ex-DG. Il s'agit de Boubou CISSÉ, ex-ministre de l'économie et des finances, Tieman Hubert COULIBALY, ex-ministre de la défense nationale, Mamadou DIARRA dit Igor, ex-ministre de l'économie et des finances et de Babaly BAH, ex-patron de BLS-SA.

Pour rappel, l'affaire PARAMOUNT est un marché public qui s'inscrit dans la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programmation militaire ainsi que de la loi de programmation pour la sécurité intérieure.