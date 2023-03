Mali-Sénégal : l’équipe est dans ‘’un bon état d’esprit’’ (capitaine des Lionceaux)

‘’Nous sommes prêts comme lors du premier match. Le groupe est dans un bon état d’esprit. Nous sommes concentrés. Et dans nos têtes, les compteurs sont à zéro. Nous avons oublié le match aller’’, a-t-il dit dans un entretien publié par la Fédération sénégalaise de football (FSF).



Le Sénégal a battu (3-1) le Mali, mercredi dernier à Dakar lors de la phase aller du troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN U23 prévue du 24 juin au 8 juillet, au Maroc. Le match retour est prévu mardi à Bamako, à 18 h GMT.



‘’Nous sommes venus chercher la qualification. Nous n’allons pas baisser les bras et nous dire que la qualification est déjà acquise. Non ! ce sera un match difficile et compliqué et nous travaillons dur de manière à gagner cette partie’’, a-t-il dit.



Selon Abdoulaye Niakhaté Ndiaye, l’équipe sera concentrée ‘’du début à la fin du match. ‘’Nous avons visionné le match aller. Nous avons pu détecter toutes nos erreurs et nous allons rectifier et nous préparer à tous les niveaux et ne rien lâcher’’, a-t-il insisté.



‘’Ce sera une bataille. C’est important pour tout le groupe et pour nos carrières respectives. Il faut que nous décrochions la qualification et allions chercher une place aux Jeux olympique de Paris 2024’’, a-t-il soutenu.



La CAN U23 est un tournoi qualificatif aux JO de Paris 2024 pour les trois premières équipes. Selon le joueur de Bastia (Ligue 2 française), le Mali est ‘’une bonne équipe, très difficile à jouer''.



‘’Nous sommes au courant qu’ils ont fait appel à des joueurs de la sélection A pour renforcer l’effectif. Donc ce sera très costaud, mardi. Mais nous sommes prêts à batailler dur pour gagner ce match’’, a-t-il promis.