Mali: la junte procède à plusieurs nominations de militaires et de civils

La junte prend ses marques, s’installe. Elle vient de procéder à une série de nominations décidées par son commandement militaire. Parmi ces nominations: celle d’un conseiller spécial du chef de la junte, chargé de l’information et de la communication, Cheick Oumar Traoré. C’est un consultant.



Un autre civil a été nommé, docteur Youssouf Coulibaly, il est conseiller spécial du chef de la junte, et chargé des affaires juridiques. Du côté des militaires, c’est le général Souleymane Doucouré, l’ancien patron de l’actuel porte-parole de la junte qui devient secrétaire général du ministère de la Défense. Un nouveau chef d’état-major général des armées, a été également nommé: le général Oumar Diarra. La junte a aussi procédé à des changements à d’autres postes-clés de l’armée et des renseignements généraux.



IBK à l’hôpital



Pendant ce temps, le président déchu et démissionnaire, Ibrahim Boubacar Keïta, est à l'hôpital. Il s'agirait d'un simple contrôle médical. Il a quitté son domicile privé ce mardi soir, 1er septembre, pour une clinique de la capitale malienne. Au programme: une série de contrôles, notamment des radios. IBK devrait selon ses proches retourner chez lui, dans l’après-midi de ce mercredi 2 septembre. Mais à 75 ans, il n’a pas la grande forme. Il y a quelques mois, il était discrètement admis dans un centre hospitalier d’Abou Dhabi aux Émirats arabes unies, où il y aurait subi une opération. Depuis la mi-août, il était attendu dans le même centre hospitalier pour un contrôle médical nécessaire. Depuis la semaine dernière, il est question de son départ à l’étranger.





































Rfi