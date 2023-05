Malick Gackou, formel : « Yewwi Askan Wi ne fera jamais de compromission avec Macky Sall »

Leader du Grand Parti, Maclick Gackou a bien sa place dans le point de presse organisé par la conférence des leaders de Yewwi à laquelle il appartient. Dans sa prise de parole, Malick Gackou estime que la coalition Yewwi Askan Wi est un patrimoine national. D’ailleurs, elle peut être érigée même en patrimoine mondiale de l’humanité puisque dans notre volonté supérieure de ne ménager aucun effort pour renforcer les bases de développement économique et social et de notre pays, nous nous sommes donné la main dans la sincérité, dans le sens de l’éthique, la probité morale pour renverser un système de valeur totalement en porte à faux avec les intérêts du Sénégal. C’est pourquoi il réitère l’unité de la coalition car, elle est une coalition de solidarité, de symbiose, de synthèse qui œuvre vers le changement. Nous avons décidé de valoriser cette unité dans le sens des perspectives de lutte pour un Sénégal en harmonie. Ainsi, le leader du Grand Parti précise que cette coalition est loin de toute compromission avec le Président Macky Sall car, les visions sont différentes et le combat porté par Yewwi n’est pas une préoccupation du Président Macky Sall : « Le Sénégal a besoin de changements et nous allons tout donner pour libérer le peuple » considère le président du Grand Parti.







Mamadou Ndiaye