Malick Guissé : « Nous avons toujours été constants, toute la jeunesse consciente de ce pays doit soutenir le Président Macky Sall »

Les jeunes de l’APD et de la coalition ADIANA sont décidément très engagés à réélire le Président Macky Sall au premier tour en février 2019.En effet, Malick Guissé, président des jeunes nous révèle que son leader Thierno Lô est en train de faire un travail de terrain extraordinaire dans tout le pays pour une large diffusion du bilan du Président Macky SALL, en sus chaque soir des associations et groupements viennent adhérer à la coalition ADIANA. Dans cette optique , il salue le courage de son leader Thierno Lô, qui se ne s’est jamais encagoulé pour soutenir le président Macky Sall ,et Selon lui : « il n’existe pas dans le contexte politique actuel un meilleur choix que le Président Macky SALL , et son bilan est plus que élogieux .La candidature du Président Macky SALL est celle de la jeunesse, d’où la nécessité pour tous les jeunes conscients de rendre visible son bilan et son nouveau programme , le programme zéro bidonville est déjà une réalité à la cité baraka de liberté6 .Il ne faut pas nous laisser divertir par certains politiciens inexpérimentés avec des liaisons douteuses et d’autres en perte de vitesse qui n’ont pas de programme ». Les jeunes de l’APD invitent de ce fait toute la jeunesse consciente du pays à rejoindre la coalition ADIANA pour une réélection au 1 er tour du Président Macky sall, ce qui lui permettra de continuer ses chantiers et éviter la déconstruction gage de stabilité du pays.