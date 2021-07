Mamadou Lamine DIALLO à Macky et Cie : « La lutte contre la Covid-19 ne les intéresse que pour le business »

Dans sa chronique hebdomadaire de ce mardi 27 juillet, le leader du mouvement Tekki accuse le gouvernement et plus particulièrement le président Macky SALL et Abdoulaye DIOUF SARR d’être les seuls responsables de la flambée des cas de contamination.



A en croire Mamadou Lamine DIALLO, « Macky SALL a fait vacciner les dignitaires du régime BBY » et à laisser les Sénégalais à leur propre sort. En sus, « les incohérences du régime dans la lutte contre la Covid-19, ses manifestations sont la preuve par A plus B, qu’il y a de la manipulation politicienne ». A cet effet, il estime que la riposte menée par les autorités, avec tous les milliards alloués à travers le Fonds Force Covid-19, a échoué.







« Le Peuple a vu les manifestations organisées lors des tournées politiques de Macky SALL, maquillées en tournées économiques. Des milliers de jeunes au chômage, transportés dans des bus, sans masque, sont allés remplir les manifestations publiques de Macky SALL. Abdoulaye DIOUF SARR, en charge de la lutte contre la Covid-19, n’a pas pipé mot. Il a consenti à cette propagation délibérée du virus par Macky SALL et son régime BBY. ( …) La lutte contre la Covid-19 ne les intéresse que pour la Covid-business. Telle est la dure réalité que nous vivons avec ce régime prédateur. Les résultats sont là avec la troisième vague. Les populations vont en faire les frais », écrit le député.







Dans un autre registre, Mamadou Lamine DIALLO s’en est pris au chef de l’Etat dans le dossier du foncier qui constitue, selon lui, un moyen pour le président « de blanchir une partie de l’argent de la corruption des marchés publics, des trafics de toutes sortes, en particulier de la drogue ».































