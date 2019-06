Mamadou Libasse Basse tire sur Sonko et CO

Depuis dimanche on note un tir groupé bien calculé d’une frange de l’opposition dite radicale , oui cette partie qui se veut être virulente, cherche à exister à travers la presse internationale avec cette affaire dite Frank Timis.

Qu’es ce qu’ils n’ont pas dit depuis 2016 ? mais ils n’ont jamais réussi à embobiner nos compatriotes maintenant ils ont décidé de passer chez certains Européens qui travaillent uniquement pour la déstabilisation de nos pays afin de profiter par le pillage nos ressources naturelles .

Malheureusement pour ces éternels recalés leurs entreprises sont vouées à l’échec parce que le Sénégal a un peuple mature et responsable qui ne s’embarque jamais dans leur Hérésie.

Mamadou Lamine Diallo, Abdoul Mbaye , Thierno Alassane Sall et Ousmane Sonko ça suffit doyna

Votre projet de soulèvement populaire sur la base de mensonge éhonté ne passera jamais .

Heureusement monsieur Aliou Sall par le biais de ses conseils va porter plainte cette chaîne anglaise BBC .







Mamadou Libasse Basse ( Responsable de l'APR)