Mamadou Racine Sy est en deuil : Il a perdu sa mère à Paris

DECES



- FAMILLE FEU CHEIKH AMALA SY A DAKAR

- ADJA AMINATA DAFFA SY EPOUSE HAIDARA ET FAMILLE

- MME SEYNABOU RACINE SY DIRECTRICE DE SENEGAL TOURS ET SON EPOUX M. SIDI BEN OUMAR KANE MINISTRE CONSEILLER SPECIAL DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE



- MONSIEUR MAMADOU RACINE SY PRESIDENT DU GROUPE BOLLORE TRANSPORT ET LOGISTICS SENEGAL, PDG DU KING FAHD PALACE, ET FAMILLE

- MONSIEUR ALIOUNE BADARA TALL SY, SON EPOUSE KADIATA KANE ET FAMILLE

- MONSIEUR INSA SY RETRAITE DE LA LEGION ETRANGERE, ET SON EPOUSE MME CORINNE POULLAIN

- MME ADJA MARIEME SY GORSKI FILLE DE LA DEFUNTE ET SON EPOUX A NEW YORK

- MME ADJA ANTA SY LUNTALA, FILLE DE LA DEFUNTE ET SON EPOUX A PARIS

- MME KHADY ALBERTE SY FORSANS, FILLE DE LA DEFUNTE ET SON EPOUX M. JEAN LOUIS FORSANS A TOULOUSE

- MME JEANINE SY, FILLE DE LA DEFUNTE ET FAMILLE EN ALLEMAGNE

- MME DADO KONATE TOLLI, FILLE DE LA DEFUNTE, SON EPOUX ET FAMILLE A PARIS



ONT LA PROFONDE DOULEUR DE VOUS FAIRE PART DU DECES SURVENU EN FRANCE DE LEUR MERE, BELLE MERE ET GRAND-MERE, MADAME VEUVE CHEIKH AMALA SY NEE ADJA MARIAME COULIBALY, FONCTIONNAIRE DES IMPOTS ET DOMAINES A LA RETRAITE.



LA LEVEE DU CORPS AURA LIEU LE MARDI 06 JUILLET 2021 A LA MORGUE DE L’HOPITAL PRINCIPAL SUIVIE DE L’INHUMATION AU CIMETIERE MUSULMAN DE YOFF.



LES CONDOLEANCES SERONT RECUES AU POINT E EN FACE ISM LE MEME JOUR DANS LE RESPECT DES MESURES BARRIERES.



IL N’Y AURA PAS DE CEREMONIE DE 3EME NI DE 8EME JOUR.