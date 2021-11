Mambaye Niang candidat pour la mairie de Dakar – De qui se moque-t-on ?

Si ce sinistre individu obtient des voix lors des prochaines élections locales, ce sera la preuve nette que les Dakarois qui ont voté pour lui sont soit naïfs, soit idiots ou alors on pourrait à juste titre les qualifier de bétail politique. Car ce gars n’est ni représentatif, ni sympathique et il traîne en plus des casseroles. N’oublions pas cette fameuse affaire Prodac dans laquelle il est accusé d’avoir détourné des milliards. Alors qu’il n’est pas blanc comme neige, il se permet de narguer les Dakarois en se présentant comme candidat pour la mairie. Ce qui reste sûr, c’est qu’il dépensera plusieurs millions pour tenter de grappiller quelques voix. Mais d’où provient cet argent qu’il va dépenser sans compter auprès d’un certain bétail électoral ? Des restes de sa rapine au Prodac ? Probablement. Ceux qui voteront pour lui seront alors coupables de complicité dans cette affaire de vol de deniers publics. Les électeurs doivent rester vigilants car les candidats devront tous être blancs comme neige pour garantir qu’ils ne feront pas main basse sur le gros budget de la mairie de Dakar et dans les autres communes du pays. Un candidat comme Mame Mbaye Niang est une honte pour notre pays, pour sa jeunesse et même pour son parti, l’Apr qu’il a trahi allègrement en faisant fi des décisions de son chef. C’est de cette même manière qu’il trahira les Sénégalais s’il arrivait que, par miracle, il est élu à la tête du Conseil municipal. Les électeurs sont avertis.



















Fatou Mbaye, militante de l'APR, Fatick

fatou221@yahoo.fr