Mame Mactar Guèye "Jamra" auditionné depuis ce matin par la SU

Dakarposte est en mesure de révéler que le vice-président de l'ONG Jamra, le sieur Mame Mactar Guèye, a déféré depuis ce mercredi matin à une convocation des limiers de la Sureté Urbaine de Dakar sise au commissariat central. Et, depuis lors, il est auditionné sur procès verbaux par des enquêteurs.





Pour rappel, il est au cœur d'une enquête judiciaire après ses déclarations sur la gestion des fonds de l'aide à la presse.



Lors d'une récente sortie médiatique, Mame Mactar Guèye a dénoncé une gestion qu'il juge opaque de l'aide à la presse. Il a affirmé qu'une enveloppe d'environ 1,5 milliard de FCFA aurait été répartie de manière inéquitable, dont près d'un milliard aurait bénéficié à des médias proches du pouvoir au détriment des organes indépendants.



Suite à ces propos "explosifs", le procureur de la République a saisi la Sûreté urbaine via un "soit-transmis" pour enquêter sur la véracité de ces accusations.



Les enquêteurs cherchent à déterminer si l'activiste détient des preuves concrètes de ses allégations. À défaut de preuves, il pourrait être poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles.



Affaire à suivre...