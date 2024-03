Mame Ndiaye savon et Mami Cobra finalement convoquées ce vendredi

La soif du buzz et la mauvaise communication conduisent forcément à des ennuis.



Selon des informations fiables en possession de dakarposte, les deux tristement célèbres femmes (Mame Ndiaye Savon et Mami Cobra), qui passent le plus clair de leur temps à s'insulter sur Tik Tok, devaient déférer à une convocation de la redoutée mais redoutable brigade de lutte contre la cybercriminalité, .

Aux dernières nouvelles, elles devront repasser ce vendredi.



Il nous revient de bonnes sources que celle que l'on nomme Mame Ndiaye savon est quand même passée ce jeudi à ladite brigade, mais le commissaire Kandé, qui l'a reçu lui a demandé de repasser demain en attendant son "amie" Mami Cobra se présente.



Elles risquent des poursuites pour diffamation, injures, outrage public à la pudeur sur les réseaux sociaux.



Dakarposte est en mesure de révéler qu'elles risquent gros. La cause? Sauf revirement, elles seront entendues sur PV (procès verbaux) et le dernier mot reviendra au maitre des poursuites (le Procureur de la République).





Affaire à suivre...