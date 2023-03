Mamoudou Ibra Kane: «J’invite le Président Macky Sall à ouvrir le jeu démocratique et à renoncer à un 3e mandat…»

Le président du mouvement «Demain, c’est maintenant» s’est entièrement lancé pour participer au rendez-vous électoral de février 2024. Après le lancement récent de son mouvement, Mamoudou Ibra Kane commence à poser les jalons d’un «nouveau souffle politique» en voulant participer à la matérialisation d’une coalition citoyenne qui met en relief les synergies pour un développement durable.

Ainsi, le journaliste n’écarte par une participation à ce rendez-vous électoral. D’ailleurs, s’intéressant de plus en plus à la question présidentielle, Mamoudou Ibra Kane à propos du mandat du Président Macky Sall n’est pas resté sans voix: «j'invite le Président Macky Sall à ouvrir le jeu démocratique et renoncer au 3ème mandat (parole donnée). Le PR est la clé de voûte des institutions. Sa parole compte et pèse » a-t-il écrit dans un tweet qui date d’hier et dans lequel, le président du mouvement « Demain c’est maintenant » évoque l’affaire Ousmane Sonko vs Mame M’Baye Niang. Dans le cadre de ce procès, Mamoudou Ibra Kane a salué « un verdict d'apaisement de la justice ».













dakaractu