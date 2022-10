Mamour Diallo désormais aux commandes de l'ONAS

Dakarposte a appris que l'ex Directeur des Domaines signe son come back.



En effet, il nous revient que Mamadou Mamour Diallo tient désormais les manettes de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS).



Pour rappel, l'ONAS est un établissement public à caractère industriel et commercial chargé de la gestion du secteur de l’assainissement. Il a été créé par la loi n° 96-02 du 22 Février 1996, et organisé par le décret 96-667 du 07 Août 1996.