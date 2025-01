Manifestation contre « FLEX EAU »: Des personnes arrêtées par la gendarmerie à Paoskoto

Les habitants de Paoskoto, dans le département de Nioro, région de Kaolack, ont exprimé leur mécontentement en manifestant leur insatisfaction contre la qualité de l’eau et les factures salées de Flex Eau.



Les populations dans le département de Nioro avaient barré la RN4 ce matin suite à des opérations de levées des compteurs des agents de Flex ‘Eau dans ladite localité où la gendarmerie s’est déployée sur le lieu et a procédé à des arrestations . Elles sont allées devant la préfecture pour dénoncer cette forfaiture.



Selon Ndiogou Diop, depuis l’arrivée de Flex’Eau en 2019, les factures d’eau sont passées du simple au double. « Auparavant, ont payé à moindre coût. Mais aujourd’hui, il y a une hausse inexorable et incommensurable ».















































































rewmi