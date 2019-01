Manipulation de l'opinion publique via "fake news" - Le ministre Mambaye Niang a saisi la Justice ...L'auteur de la vidéo portant atteinte à la vie privée de Thiamel Mme Niang finalement identifié...

C'est révéler un secret de polichinelle de dire que les prochaines échéances électorales focalisent toutes les attentions au Sénégal.



A quelques encablures de cette décisive Présidentielle, la manipulation de l'opinion par des "fake news" bat son plein. C'est l'explosion de fausses informations.

Qu’elles soient diffusées par des individus ou des partis politique, les fausses informations, ou "fake news" diffusées via Facebook, Twitter etc...sont utilisées à des fins de propagande, particulièrement avant, pendant et après la décisive Présidentielle de février prochain.



Parmi les premières victimes de ses fameux "fake news": le ministre du Tourisme Mambaye Niang.

En effet, tout récemment, une vidéo d'une dame exhibant fièrement pour ne pas dire insolemment des liasses de billets de banque comme pour narguer le bas peuple a vite fait le tour du monde par la magie des réseaux sociaux. La voix narrative sur la vidéo présente la dame comme étant l'épouse du ministre Mambaye Niang. Or, les deux dames (voir les images) ne sont pas, du tout alors les mêmes.



Sans sourciller, le patron du Tourisme Sénégalais a saisi ses avocats. Qui, sans tarder, ont également saisi Dame Justice d'une lettre-plainte pour atteinte à la vie privée.

Et, croyez-en dakarposte, l'auteur de cette vidéo a été vite identifié par nos perspicaces limiers . Son arrestation ne sera alors qu'un jeu d'enfant. Si ce n'est déjà fait au moment où ses lignes sont écrites.