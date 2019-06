Mankeur Ndiaye à la Maison Blanche

Mankeur Ndiaye, Représentant spécial du Secrétaire général pour la République centrafricaine (RCA) et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), se trouve en ce moment à Washington où plusieurs audiences importantes l’attendent, ce lundi.



D’abord au Département d’État américain, puis au Conseil national de Sécurité de la Maison Blanche. D’autres rencontres sont prévues avec le Fonds monétaire international (FMI) et Banque mondiale (Bm). Toutes ces rencontres ont lieu dans le cadre du processus de paix en Centrafrique, coordonné par l’ex-ministre des Affaires étrangères.



Les discussions vont porter sur les efforts à faire en Centrafrique où un accord de paix a été récemment signé entre l’Etat et les groupes armés dans ce pays déchiré par plusieurs tensions aux sources multiples.



















