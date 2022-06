Mankeur Ndiaye soutient Aminta Tall : « Je salue sa lucidité et son courage… »

Je viens de suivre la déclaration de ma sœur femme d’Etat Aminata Tall sur le processus électoral au Sénégal. Je salue sa lucidité et son courage politique et lui dis tout mon soutien. Travaillons pour les consensus pour la paix civile et des élections inclusives. »



Le rejet de la liste titulaire de Yaw, c’est un recul de la démocratie. Et, personne ne doit l’accepter. Nous devons tous mener le combat pour consolider notre démocratie » a déploré Mme Aminata Tall, membre de Bby devant la presse locale.