Manque de pièces probantes dans l’affaire Farba Ngom : les précisions de l’ancien procureur de la Crei

«Les honorables Aïssata Tall Sall et Abdou Mbow n’ont pas dit la vérité. Ils ont cité le cas d’Ousmane Sonko comme exemple, en affirmant qu’ils avaient présenté des documents. Je rappelle que, lorsque j’étais procureur spécial de la CREI, j’avais adressé une lettre à Moustapha Niass pour demander la levée de l’immunité parlementaire des députés Oumar Sarr, Abdoulaye Baldé et Ousmane Ngom. Je n’avais envoyé aucune pièce de fond, hormis la demande. L’Assemblée nationale avait levé l’immunité parlementaire des trois députés», se souvient d’entrée l’honorable député Alioune Ndao.



Poursuivant son argumentaire, il indique que l’article 52 du règlement intérieur ne prévoit pas l’obligation d’envoyer des pièces justificatives dans le cadre de la procédure de levée de l’immunité parlementaire d’un député. L’ancien procureur estime dans la foulée que «Me Aïssata Tall Sall et Abdou Mbow manipulent l’opinion pour altérer la procédure», affirmant que toutes les étapes de la procédure ont été respectées. «Depuis le début de cette procédure, nous n’avons jamais bafoué ni la Constitution, ni le règlement intérieur», jure-t-il.















































































actusen