Mansour Faye, maire de Saint-Louis, une nouvelle fois empêché de quitter le Sénégal : un prétexte pour saisir un juge des référés

Mansour Faye, maire de Saint-Louis et beau-frère de l’ancien président Macky Sall, a été une nouvelle fois retenu à l’aéroport Blaise Diagne ce vendredi alors qu’il s’apprêtait à se rendre en Côte d’Ivoire. Cet incident semble s’inscrire dans une stratégie juridique bien définie de la part de l’élu.



D’après une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, il aurait cherché à rencontrer le commissaire de la brigade spéciale de l’aéroport, sans y parvenir. L’élu a également révélé la présence d’un huissier de justice, mandaté pour constater officiellement son interdiction de quitter le territoire national.



Une manœuvre juridique préparée



Contrairement à ce que pourrait laisser croire cette tentative de voyage, l’objectif principal de Mansour Faye ne serait pas de se rendre en Côte d’Ivoire, mais plutôt de rassembler des preuves pour un futur recours en justice. Comme l’avait rapporté Dakaractu dans un article daté du 11 mars, intitulé "Mansour Faye empêché de quitter le territoire : il compte saisir la justice", l’élu entend utiliser ce constat d’huissier pour saisir un juge des référés et contester l'illégalité de cette mesure.



Lors de sa première interdiction de sortie du territoire, en début de semaine, Mansour Faye avait dénoncé un acte illégal et injustifié, y voyant une violation de ses droits fondamentaux. À ce jour, selon lui, aucune procédure judiciaire officielle justifiant une telle restriction n’a été rendue publique.



Cette nouvelle tentative de voyage, accompagnée d’un constat d’huissier, laisse entrevoir une bataille juridique imminente. Mansour Faye semble déterminé à contester ce qu’il considère comme une mesure arbitraire.

































