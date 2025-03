Mansour Faye vide encore son chargeur sur le régime Diomaye-Sonko

Mansour FAYE



Silence... On spolie!!!



Je me permets d’attirer, encore une fois, l’attention de mes compatriotes, sur la passivité qui les étreint face à la très grave situation que traverse notre cher pays.

Situation qui, pour sûr, nous mènera inéluctablement, vers des lendemains sombres et sans issues.

Ce qui est entrain de se passer, appelle à une prise de conscience collective et à une réaction à la mesure du danger qui frappe à nos portes et menace toute la nation!

Le mensonge, la fabulation, la tromperie, persistent et sont en passe de gangrener le Sénégal.

Mais, ce qui vient s’ajouter à la piteuse politique du pouvoir, c’est le diversion par des mécanismes cyniques de propagandes, honteusement déroulés par des assujettis qui agissent pour une seule raison : faire, le plus possible, plaisir à SAS « demi-dieu »!!!

Ainsi:

- Son majordome de l’Assemblée et ses valets, sont en action. D'abord pour casser des députés de l’Opposition et, ensuite, pour faire voter cette sombre Proposition de Loi portant interprétation de la Loi d’Amnistie.

- Le piètre, impoli et calamiteux porte-parole « Sarraneman » qui se noie dans le lac de ses grossiers mensonges et de ses maladresses inqualifiables, sur le décès du regretté et brillantissime Ministre des Finances, inquiète nos Compatriotes.

- Le fou, nabot, illuminé, haineux et aigri du Port, est dans ses délires hallucinés quotidiens.

- Le reste des sbires, en charge de la propagande et de la diffusion du Tout à l’endroit des populations, en guise de sédatif, s'époumonne!

SAS « demi-dieu » quant à lui, en gourou, coordonne et ordonne en les regardant avec mépris et s’occupe, entre autres, des ressources financières. Car, son ambition à lui, dont on attend toujours la Déclaration de Patrimoine, est au - delà de ce que nous pensons. Sa dernière visite à Bissau (à la veille de la fin de Mandat du Président Embalo) et ses supposées connections avec Yaya Jammeh, suscitent des interrogations légitimes !

C'est sûr et certain : J’y reviendrai inchallah.



Présentement la question qui me taraude est relative à la mobilisation, par ses soins, des Fonds nécessaires au moment où l’argent se fait rare, voire tari, dans les caisses de l’Etat, pour assouvir son funeste projet (différent de l’imaginaire "Porozet" Pastéfien)!!!

Et cela m’amène à l’interpeller sur les conclusions de leurs décisions sur la question du Foncier qui était leur première et seule préoccupation.

De toutes façons les attentes des "goorgolou" ne les préoccupent guère!

Je rappelle ce qu'ils feignent d'oublier. A savoir, que dès leur prise du pouvoir, une Note de Service (818/MFB/DGID) portant suspension provisoire des opérations domaniales avait été prise pour, disons simplement, arrêter les constructions et annuler toutes les attributions dans des zones ciblées du Triangle Dakar-Thies-Mbour et sur le littoral Nord jusqu’à Saint-Louis!

Ensuite une 2ème Note de service (090/MFB/DGID/DD) portant levée partielle de la suspension des procédures domaniales et cadastrales et levée totale de la suspension des procédures foncières dans certaines zones, prise pour l’objet précédemment cité!

Et tout dernièrement, le 12 mars 2025, le Communiqué du Conseil des Ministres évoquait une série de mesures destinées à "corriger" (sic) les abus constatés dans la gestion du foncier et du domaine public maritime au Sénégal…Bref!

Aujourd’hui, la question que tout Sénégalais se pose est simple : qu’en est-il, vraiment, de toutes ces mesures enveloppées d’actes administratifs?

- combien d’attributions et d’acquisitions officiellement approuvées?

- Quelles sont les raisons avancées pour en annuler certaines?

- Quelle est l’assiette de terres récupérées par les services de l’Etat?

Des réponses claires doivent être données aux Sénégalais, en toute transparence!!

Mes interrogations sont d'autant plus légitimes que la Secte Pastef a annoncé la construction prochaine de son Siège.

Il semblerait qu’elle s’est déjà attribuée plusieurs milliers de mètres carrés dans la zone de Sacré Cœur 3 Extension (ancien Garage de mécaniciens, ancienne Piste). C'est pourquoi, le Pastef doit nous dire par quelle alchimie ces acquisitions ont été effectuées!

Qui en sont les vendeurs? Les bénéficiaires?

Aussi, j’alerte la communauté Léboue de Ouakam, voire même du « Tank », sur le caractère occulte de certaines "opérations " foncères!

Je les invite à la vigilance à voir de très prés, cette nébuleuse qui entoure ledit projet!

Vous connaissez Tous, mieux que moi, l’amour démesuré qui unit le Foncier et certains Inspecteurs des Domaines.

Suivez mon regard et...

Allez savoir!!!







Mansour Faye