«Mara milliardaire» : le garçon mineur, «plus de 20 noms» et les «partouzes entre hommes»

Le dossier met en lumière des éléments particulièrement accablants, pointe la même source. Plusieurs prévenus, dont A. Diallo et B. Ngom, reconnaissent avoir eu des relations avec le mineur depuis 2020 et confirment le rôle central de Sène, présenté comme un «entremetteur» qui aurait approché la victime dans le hall d’un hôtel avant de la mettre en contact avec différents individus.



Autre révélation, enchaine le quotidien d'information, O. Ndao a livré des aveux détaillés. En plus de reconnaître les faits, il a indexé «plus de 20 noms» impliqués dans ce milieu et a révélé aux enquêteurs qu'il organisait occasionnellement des «partouzes entre hommes».



Ces révélations confirment l'existence d'un véritable «système de perversion» cerné par les limiers de la DIC, où le jeune S. Ndao était devenu, selon les termes du journal, un «mineur transformé en prostitué».











































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