Mara milliardaire : une nouvelle procédure pour tentative d’évasion alourdit son dossier

Le dossier judiciaire de Serigne Abdoulaye FAYE, connu sous le surnom de Mara milliardaire, vient de connaître un nouveau rebondissement. Déjà au cœur d’une information judiciaire pour association de malfaiteurs, actes contre-nature, viols répétés sur mineur, transmission volontaire du VIH, blanchiment de capitaux, rébellion et mise en danger de la vie d’un fonctionnaire de police, le marabout a tenté de s’évader lors d’une extraction médicale au centre hospitalier Abass Ndao avant d’être rattrapé après une course-poursuite dans les ruelles de la Gueule-Tapée. Replacé en détention, il fait désormais l’objet d’une nouvelle procédure judiciaire pour tentative d’évasion.



Son dossier est instruit par le juge d’instruction du tribunal de Pikine-Guédiawaye.



Selon Libération, il a été extrait de prison ce 2 juin par le Division des Investigation Criminelles (DIC) pour être entendu sous le régime du garde à vue avant d’être déféré au parquet pour tentative d’évasion.































































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