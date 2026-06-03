Marché Bracelets électroniques : l’enquête s’élargit à deux contrats pour 11 milliards de FCFA

L’enquête préliminaire ouverte par le parquet financier concernant l’affaire des bracelets électroniques connaît une avancée. Selon Les Échos elle ne porte désormais plus sur un seul, mais sur deux marchés publics distincts, représentant un montant total de 11,17 milliards de F CFA.



Le Pool judiciaire financier (PJF) a annoncé, dans un communiqué officiel daté du 1er juin 2026, l’ouverture d’une information judiciaire confiée au Troisième cabinet d’instruction. Cette décision fait suite à une enquête préliminaire lancée le 24 octobre 2024, qui a mis en évidence de multiples irrégularités dans la passation et l’exécution des deux contrats en cause. Les marchés visés ont été conclus respectivement le 22 octobre 2020 et le 6 juillet 2023, sous les mandats des anciens ministres de la Justice Malick SALL et Ismaïla Madior FALL. Chaque contrat portait sur l’acquisition de 1000 bracelets électroniques destinés à l’administration pénitentiaire, pour un volume total de 2000 équipements.





Les investigations approfondies menées par la Division des investigations criminelles (DIC) ont révélé qu’ une partie importante du matériel commandé n’aurait jamais été livrée à l’administration, tandis que les équipements effectivement réceptionnés présenteraient des dysfonctionnements techniques compromettant leur usage.



Les enquêteurs s’intéressent également de près aux flux financiers associés aux marchés, attribués à la société CCDOC SA, dont le DG El Haj Gora Diop GUEYE, est dans le visiteur de la justice. Une avance de démarrage de 1,377 milliard F CFA n’aurait pas été imputée sur les prestations réalisées, et une enveloppe de 210 millions consacrée à des formations dont les bénéficiaires et le contenu restent flous soulève de fortes interrogations.



Au regard de la gravité des faits, le parquet financier a retenu « association de malfaiteurs, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des fonds publics, faux et usage de faux, et blanchiment de capitaux ».































































walf