Marché central de Thiès : Birame Souleye Diop annonce la construction en hauteur de plus de 1 000 cantines

Le ministre de l’Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, a annoncé, vendredi, l’existence d’un projet de construction en hauteur de plus de 1 000 cantines au marché central de Thiès, dont une partie avait été récemment ravagée par un violent incendie.



Venu rendre visite aux commerçants sinistrés suite à ce sinistre qui a détruit plus de 200 commerces, Birame Souléye Diop a rappelé l’existence d’un projet de construction de 1 310 cantines R+3, sur ce haut lieu d’échanges de la cité du rail.



Il n’a pas manqué de reconnaître le retard accusé dans la mise en œuvre du projet, qui était destiné à mettre fin à l’encombrement qui étouffe le marché central de Thiès, également connu sous le nom de marché Sahm.



Le ministre, originaire de la ville, avait fait de la réorganisation du marché Sahm une priorité lors des élections locales qui l’avaient porté à la tête de la mairie de Thiès Nord.



Il avait entamé des démarches dans ce sens, avant de démissionner de son poste de maire suite à sa nomination dans le gouvernement.



Birame Souleye Diop a rappelé que dernier incendie est le quatrième qui a eu lieu dans le marché central, causant des dégâts matériels importants et des pertes de chiffre d’affaires, ‘’fruit d’un travail de longue date’’.



‘’Nos premiers propos sont des propos de compassion, de soutien et de réconfort [à l’endroit] de toutes les victimes de l’incendie du marché central’’, a dit l’ancien édile de Thiès Nord.



Il a toutefois salué la « réaction extrêmement diligente » des services déconcentrés compétents, notamment la brigade des Sapeurs-pompiers, la Senelec, et des autorités administratives et territoriales qui ont « permis d’éviter le pire’’.





























Aps