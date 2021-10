Marché de Médina Baye / Le Khalife à Mohamed Ndiaye Rahma : « Laissez les parler et continuez à faire votre travail... Au delà de Médina Baye, c'est toute la région de Kaolack qui vous dit merci »

Le Khalife général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass, a visité ce samedi soir le tout nouveau marché de Médina Baye.



À cette occasion, il a adressé un message fort au promoteur qui se trouve être Mohamed Ndiaye Rahma, suite à une rumeur relative à l'acquisition et à la construction de ce marché par ses soins.



S'adressant à M. Ndiaye et à ses détracteurs, Serigne Mahi Ibrahima Niass a déclaré ceci : "Continuez à faire votre travail et laissez les parler, car ils vont parler parce qu'ils n'ont que ça comme arme. Au delà de Médina Baye, c'est toute la région de Kaolack qui vous dit merci pour ce joyau. Vous avez construit le plus grand marché de la région. C'est Dieu lui-même qui va vous rétribuer vos efforts. Vous avez achevé un projet de Baye Niass et pour cela, nous disons merci au président Macky Sall pour la diligence et à vous-même le promoteur. Enfin, ce qui me plaît le plus dans cette affaire, c'est votre silence. Le fait de garder le silence et de ne pas répondre tout de suite", a-t-il souligné...

















