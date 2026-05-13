Marché financier régional : le Sénégal franchit la barre des 1311 milliards FCFA

Le Sénégal a mobilisé 242,7 milliards de FCFA sur le marché des titres publics de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) durant le mois d’avril 2026. Une performance qui porte les levées cumulées du pays à 1311,3 milliards de FCFA depuis le début de l’année.



Selon les données publiées sur le marché régional, les pays de l’UEMOA ont levé au total 1210 milliards de FCFA en avril. Le Sénégal figure parmi les États les plus actifs sur ce marché financier.



Malgré cette importante mobilisation, le montant récolté en avril représente la plus faible levée mensuelle du Sénégal depuis le début de l’année 2026. En janvier, le Trésor public avait mobilisé 366,7 milliards de FCFA, avant 378,7 milliards en février et 323,2 milliards en mars.



La baisse est ainsi estimée à 124,7 milliards de FCFA par rapport au mois de janvier et à 136 milliards comparativement à février.



Toutefois, cette contreperformance relative n’empêche pas le Sénégal d’atteindre, puis de dépasser son objectif fixé dans le calendrier initial des émissions. Le cumul annuel de 1311,3 milliards de FCFA dépasse en effet la cible de 1272 milliards prévue pour cette période.



Les émissions réalisées en avril ont été largement dominées par les titres à maturité de trois ans, qui totalisent 136,3 milliards de FCFA. Les titres de douze mois ont représenté 98,5 milliards, tandis que les emprunts sur cinq ans ont atteint 5,7 milliards. Les titres à sept ans, eux, n’ont mobilisé que 2 milliards de FCFA.