Mary Teuw NIANE : «Monsieur le Président, osez»

Mary Teuw Niane invite le président SALL à avoir le courage de dire non à ceux qui le poussent.



«Monsieur le Président de la République, un seul discours mérite d’être entendu, une seule parole mérite d’être écoutée, la parole véridique en adéquation avec l’éthique de la parole donnée. Osez prendre date, être du bon côté de l’histoire de notre pays. Monsieur le Président de la République, osez vous émanciper des intérêts qui vous entourent et vous étouffent, osez être un homme libre», a-t-il écrit sur sa page Facebook. Puis il ajoute : «Lorsque, debout devant le micro de l’histoire, dites aux Sénégalaises et aux Sénégalais: «‘’Je prends en mon âme et conscience la décision de ne pas me présenter aux élections présidentielles du 25 février 2024. Je prends l’engagement d’organiser ces élections dans la transparente avec la participation de tous les candidats’’».



Charles Gaïky DIENE