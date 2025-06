Masques, milliards et malversations : Moustapha Diop sera entendu au fond la semaine prochaine par la Haute Cour de justice

L’ancien ministre du Développement industriel et des Petites et Moyennes Industries, Moustapha Diop, s’apprête à vivre une semaine décisive. Inculpé pour une impressionnante série de délits à relents politico-financiers, il sera entendu au fond la semaine prochaine par la Haute Cour de justice, dans une affaire qui secoue la République jusqu’à ses fondations.



Selon les informations révélées par L’Observateur, Moustapha Diop a été placé sous mandat de dépôt depuis le 22 mai 2025. Les charges qui pèsent contre lui sont d’une gravité exceptionnelle : association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des fonds publics, blanchiment de capitaux et complicité de tous ces faits. Une véritable rafale judiciaire.





Un marché masqué de zones d’ombre





Au cœur de l’affaire : un marché public de masques portant sur 6,25 millions d’unités, attribué à l’entreprise Sokamousse à l’époque où Moustapha Diop dirigeait le ministère concerné. Problème : la Cour des comptes affirme que seule un peu plus de la moitié des masques a été livrée. Un sérieux manquement pour un contrat estimé à 2,5 milliards FCFA.



Le dirigeant de Sokamousse, dans une tentative de sauver sa peau judiciaire, aurait versé une caution colossale de 930 millions FCFA, évitant ainsi la détention. Une faveur que n’a pu obtenir Moustapha Diop, resté derrière les barreaux. Le fournisseur, lui, a toujours nié les accusations, mais ses explications n’ont guère convaincu le juge d’instruction du 2e cabinet.





Des documents, des avocats… mais peu de résultats





Lors de son audition, l’ancien ministre, entouré d’un bataillon d’avocats dont Me Oumar Youm et Me Baboucar Cissé, s’est montré combatif. Il a présenté des bordereaux de commande et procès-verbaux de réception, soutenant que « le marché des masques a été intégralement réalisé ». Des arguments jugés insuffisants par la Commission d’instruction, qui a maintenu l’inculpation.



















































dakaractu