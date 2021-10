Matches contre le Togo et le Congo : Aliou Cissé vise 100% d’invincibilité en matches éliminatoires

6 victoires sur 6 comme en éliminatoires de la Can 2017 ?



La campagne de l’équipe nationale du Sénégal, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022, a été jusque-là parfaite. Sur leurs 4 premières sorties, les hommes d’Aliou Cissé ont enregistré 4 victoires. Les « Lions » ont pris le dessus sur le Togo (2-0), le Congo (1-3), la Namibie (4-1 et 1-3). Avec ce parcours sans faute, ils trônent en tête de la poule H avec 12 points. Loin devant leurs adversaires, ils ont eu le seul ticket qualificatif pour les barrages du Mondial 2022. À l’heure actuelle, le Sénégal et le Maroc sont les seuls pays à avoir assuré leur participation au dernier tour. Une nouvelle prouesse qui porte la marque d’Aliou Cissé.



Pour les deux ultimes journées, qui verront le Sénégal en découdre avec le Togo à Lomé, avant de boucler la boucle avec la réception du Congo, l’objectif sera de réaliser le carton plein. Donc, même si l’objectif de la qualification est déjà acquis, les deux derniers matches ne compteront pas que pour du beurre aux yeux d’Aliou Cissé. Ce dernier sera déterminé à réaliser le carton plein. Un exploit que le Sénégal a déjà réalisé sous la direction d’Aliou Cissé.



Sur le banc du Sénégal depuis mars 2015 suite au limogeage d’Alain Giresse, l’ancien capitaine des « Lions », qui a su insuffler une mentalité de gagneur à ses troupes, a dirigé l’équipe pour les éliminatoires de la Can 2017 avec une réussite totale. Dans une poule a priori abordable avec le Burundi, la Namibie et le Niger, Aliou Cissé et ses éléments étaient parvenus à remporter toutes leurs rencontres pour 13 buts inscrits et 2 encaissés. Une grosse performance encore à la portée du Sénégal. Mais, il faudra déplumer les « Éperviers » du Togo et exorciser les « Diables Rouges » du Congo qui seront leurs ultimes adversaires en novembre.



Aucune défaite en éliminatoires pour Aliou Cissé



Ils ne sont pas nombreux à pouvoir se targuer de n’avoir concédé aucune défaite sur le banc des « Lions », en éliminatoires de la Can et de la Coupe du monde, surtout quand on a une longévité de 6 ans et 8 mois. Les derniers coachs qui se sont succédé à la tête de l’équipe nationale, que ce soit Alain Giresse, Joseph Koto, Lamine Ndiaye, Guy Stéphan, Henry Kasperczak ou même le plus célèbre des « sorciers blancs », Bruno Metsu, ont mordu la poussière en un moment de leur carrière. Aliou Cissé a, quant à lui, toujours repoussé l’échéance.



Lors de la course pour la qualification au Mondial 2018 en Russie, après s’être défait de Madagascar (2-2, 3-0) en préliminaires, le Sénégal avait réussi à s’extirper d’une poule très difficile avec des adversaires coriaces comme l’Afrique du Sud, le Burkina Faso et le Cap-Vert. Les « Bafana Bafana » avaient pensé réaliser un exploit en battant (2-1) la bande à Sadio Mané à Polokwane, le 12 novembre 2016. Cependant, la Fifa avait annulé le résultat, après que l’arbitre du match, le Ghanéen Joseph Lamptey, a été suspecté d’avoir manipulé la partie.



Sa culpabilité a finalement été constatée et il sera suspendu à vie par l’instance dirigeante du football mondial. Le match a été rejoué et le Sénégal avait vaincu les Sud-africains (0-2) le 10 novembre 2017. Un succès synonyme de qualification au Mondial 2018. Au cours de ces éliminatoires, les hommes d’Aliou Cissé avaient battu l’Afrique du Sud (0-2, 2-1) et les « Requins bleus » du Cap-Vert (2-0, 0-2) à deux reprises. Seuls les « Étalons » du Burkina Faso avaient tenu tête aux « Lions » pour deux nuls (0-0 et 2-2).



En éliminatoires de la Can 2019, aucune équipe n’est parvenue à avoir la peau de l’équipe coachée par Aliou Cissé. Le Sénégal, qui partageait sa poule avec le Soudan (3-0, 0-1), la Guinée équatoriale (3-0, 0-1) et Madagascar (2-2, 3-0), s’en était sorti avec 5 succès et un nul face aux Malgaches. Rebelote pour les éliminatoires de la Can 2022 où le Sénégal a enregistré 4 victoires et deux nuls dans la poule qu’il partageait avec le Congo, l’Eswatini et la Guinée-Bissau.



Le Sénégal invaincu en éliminatoires depuis 2014



Depuis qu’Aliou Cissé est à la tête de l’équipe nationale du Sénégal, les « Lions » ont disputé 30 rencontres dans le cadre des éliminatoires de la Can ou du Mondial sans le moindre revers. Dans ces compétitions, la dernière défaite du Sénégal date du 15 octobre 2014 face à la Tunisie. En éliminatoires de la Can 2015, le Sénégal, alors dirigé par Alain Giresse, s’était incliné sur la pelouse des « Aigles de Carthage » sur la marque d’un but à 0. Les « Lions » avaient pu arracher le second ticket qualificatif grâce à deux succès en Égypte (0-1, le 15 novembre 2014) et contre le Botswana (3-0, le 19 novembre 2014) à Dakar.





























Julien Mbesse SÈNE (Le Soleil)