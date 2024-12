Mbappé, retour gagnant mais pas marquant

C'est sans doute là, au Lusail Stadium il y a deux ans jour pour jour, que Kylian Mbappé a livré sa plus grande symphonie : trois buts en finale de Coupe du monde. Malgré la défaite face à l'Argentine, l'ancien Parisien dominait la planète. Vingt-quatre mois plus tard, la victoire du Real Madrid face à Pachuca (3-0) lui a permis cette fois de repartir avec le trophée, certes nettement moins prestigieux, de la Coupe intercontinentale.





Kylian Mbappé fut un acteur important de cette victoire mais sa prestation n'a pas grand-chose à voir avec celle offerte en 2022. Oui, il a marqué. Oui, il a remisé pour Rodrygo sur le second but madrilène mais dans le jeu, il fait toujours aussi peu de différences. Placée dans l'axe, la recrue estivale revenait de blessure après une alerte à la cuisse gauche le 7 décembre face à Gérone. S'il n'a joué que 60 minutes ce mercredi, il a plutôt rassuré sur son niveau physique. Finalement, cette heure de jeu s'inscrit parfaitement dans son début de saison du Real et prolonge l'impression donnée jusqu'ici.



5e but en 7 matches



Après tout, même si de nombreuses critiques l'attaquent depuis sa signature, Mbappé a inscrit son 13e but en 23 matches et son 5e lors de ses 7 dernières sorties. Pour un joueur en crise de confiance, les statistiques restent tout à fait honorables. Au Qatar ce mercredi, il n'a pas marqué le but le plus compliqué de sa carrière et comme quelques fois depuis le début de saison, il peut remercier Vinicius.



Intenable face à Pachuca, le Brésilien a, sur ce coup, profité d'un service parfait de Jude Bellingham pour effacer le gardien d'un lumineux passement de jambes. Et alors qu'il aurait pu ouvrir la marque, il a préféré servir Mbappé seul dans l'axe à trois mètres de la ligne. Ce but (37e) a mis fin à un début de match assez pénible du Français mais aussi du Real. Il avait quelques minutes auparavant gâché la meilleure occasion en contre à cause d'un crochet en trop dans la surface.

Globalement, il n'a pas vraiment pesé sur le match par ses appels, ses accélérations ou ses dribbles. Il s'est plutôt rendu utile, en revanche, sur ses appuis dos au but. C'est d'ailleurs sur l'un d'entre eux que Rodrygo a inscrit le deuxième but après un festival de dribbles si bien qu'il est difficile de caractériser la passe du Français de décisive tant l'autre Brésilien du Real a construit en solo son petit chef-d'œuvre. Si Mbappé fut nettement moins impactant que Rodrygo, Vinicius ou même Bellingham, il continue de marquer et d'entretenir une forme de dynamique. Il n'est certes pas dans la forme du 18 décembre 2022, la route est longue mais il semble être sur le bon chemin.