Mbour : Deux enfants meurent empoisonnés, leur mère suspectée après une tentative de suicide

Un drame bouleversant a secoué le quartier Médine de Mbour ce mardi 18 mars 2025. Une mère, Y. Tine, est soupçonnée d’avoir fait ingérer du poison à ses deux enfants, âgés de 1 et 4 ans, entraînant leur décès en début d’après-midi. Elle lutte désormais pour sa propre survie après avoir tenté de mettre fin à ses jours.



Selon les premiers éléments, Y. Tine a préparé une sauce à base de pommes de terre pour le déjeuner. Étonnamment, elle a servi à part le neveu de son mari, habitué à manger avec ses enfants, avant d’isoler ces derniers dans une chambre pour leur repas. Vers 14h, les deux petits ont succombé. La mère les a alors couverts d’un drap, attendant 18h pour prévenir son mari, M. Guèye, par téléphone. « Les enfants sont morts. Si tu tardes à rentrer, je vais les suivre », lui a-t-elle lancé, avant de s’enfermer dans les toilettes et d’ingurgiter de l’acide.



À l’arrivée du père, les corps des enfants ont été découverts, leurs bouches laissant échapper du sang. Y. Tine, gravement atteinte, vomit du sang et se bat contre la mort. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances exactes de ce geste désespéré et les motivations derrière cet acte tragique qui a plongé le quartier dans la stupeur.





















































Seneweb