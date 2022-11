Mbour (Keur Balla) - attaque d’une usine de Chinois : un gendarme grièvement blessé

Le grand banditisme recommence à sévir au Sénégal. Les attaques à main armée se multiplient ces derniers jours. La dernière en date a eu lieu hier soir à Keur Balla dans le département de Mbour où des malfaiteurs encagoulés ont attaqué une usine de chinois vers 3 heures du matin. Si on ne sait pas encore la nature des produits fabriqués dans cette usine, Dakaractu a appris qu’un gendarme préposé à la sécurité devant l’usine a été grièvement blessé par les assaillants. Fort heureusement, la police et la gendarmerie qui étaient en opération conjointe ont eu l’information et ont rappliqué sur les lieux. Les bandits avaient pris la poudre d’escampette, mais le valeureux gendarme lui, a été pris en charge par ses collègues, perdant beaucoup de sang, il a été évacué à l’hôpital régional de Mbour..





















































dakaractu