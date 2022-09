Mbour : un accident sur la RN°1 fait 2 morts

Un accident mortel s’est produit hier vers 10 h sur la route nationale (RN1) à hauteur du village de Louly (département de Mbour). C’est un bus en partance pour Kaolack et roulant à vive allure qui s’est retrouvé dans le décor. Arrivé à hauteur du village de Louly (commune de Sandiara), le conducteur a perdu le contrôle du véhicule qui est sorti de la voie bitumée avant de faire plusieurs tonneaux.



Sur le coup, mentionne-t-on dans L'As, deux passagers de sexe féminin, avoisinant la soixantaine, ont perdu la vie. En plus de ces décès, on a dénombré 45 blessés dont 6 grièvement y compris le chauffeur. Les corps sans vie et les blessés ont été acheminés à l’hôpital départemental El Hadji Thierno Mansour Barro de Mbour par les éléments des sapeurs-pompiers de la caserne de Mbour.