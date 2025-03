Mbour : une femme empoisonne ses enfants et tente de se suicider

C’est une histoire tragique et rocambolesque qui secoue le quartier Médine de Mbour. Une femme a empoisonné ses deux enfants âgés de 4 ans et 1 an et a tenté de se suicider. Selon Libération, elle a empoisonné le repas qu’elle servait habituellement à ses enfants et au neveu de son mari.



Le jour du drame, elle les a séparés et conduit ses enfants dans une chambre pour leur servir leur déjeuner. Quelque temps, plus tard, elle constate le décès de ses deux enfants. C’est par la suite qu’elle appelle son mari pour lui annoncer la nouvelle en ces termes : « les enfants sont morts. Si tu tardes à rentrer, je vais les suivre ».







Elle s’est enfermée dans la salle de bain et a tenté de se suicider. Son mari venu à temps l’a trouvée dans un état piteux et vomissant du sang, les corps de ses enfants enveloppés dans un drap blanc. Il a pu l’amener à l’hôpital.



Le canard ajoute que dès sa sortie d’hôpital, la dame a été mise aux arrêts et est passée aux aveux. Elle avoue avoir donné du « Xémé » (un détergent toxique) à ses enfants. Ce qui a été confirmé par l’autopsie du corps de ses enfants.



Le certificat de genre de mort a confirmé l’empoisonnement des enfants avec des cristaux de soude dissous dans leur repas.











































Walf