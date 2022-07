Me Abdoulaye Tine diagnostique les maux qui gangrènent le Sénégal et interpelle Macky Sall

Rédigé par Dakarposte le Mardi 5 Juillet 2022 à 15:11 Rédigé par Dakarposte le Mardi 5 Juillet 2022 à 15:11

L'union Sociale Libérale ( USL ) a organisé ce lundi 04 juillet 2022 une conférence de presse animée par son président Me Abdoulaye Tine sur des questions liées à la suspension du processus électoral , le pouvoir d'achat, la cherté de la vie et l'immigration clandestine.

Cependant, il interpelle l'Etat sur ces différents facteurs et demande plus de considération.