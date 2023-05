Me Abdoulaye Wade, son épouse et le PDS endeuillés- Bocar Niang, garde du corps de la fratrie Wade, n'est plus !

Dakarposte a appris que le garde du corps attitré de Mme Viviane Wade est décédé.En effet, Bocar Niang a tiré sa révérence ce mercredi à l'hôpital Principal de Dakar.Fidèle parmi les plus fidèles de Me Abdoulaye Wade, le défunt était discret et discipliné, courtois et professionnel."Un homme exceptionnel et dévoué qui vient de nous quitter beaucoup trop tôt. Bocar était bien plus qu'un militant du PDS, bien plus que le garde du corps de Mme Viviane Wade, et bien plus qu'un responsable du parti aux HLM. Il était une âme aimante, un ami loyal et un être humain au grand cœur.Bocar Niang était un homme engagé, passionné par la cause du parti et dévoué à la défense des valeurs libérales. Sa loyauté envers le Parti démocratique sénégalais était inébranlable, et il a consacré une grande partie de sa vie à soutenir et à promouvoir les idéaux du PDS. Son dévouement exemplaire envers Mme Viviane Wade témoigne de son profond sens du devoir et de sa fidélité envers la famille WADE." témoigne Sangue Mbacké NdiayeAux dernières nouvelles, une cérémonie de levée du corps est prévue ce jeudi à 14h à la mosquée des HLM 2 . Feu Bocar Niang sera ensuite enterré au cimetière de Yarakh.Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues au Président Wade, à son épouse, à sa fratrie éplorée mais également aux responsables et militants du PDSQu'Allah l'accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamiquenjaydakarposte@gmail.com