Me Alioune Badara Cisse : parcours atypique d’un homme de valeur

Les hommages ont afflué sans surprise, de partout : membres de la coalition présidentielle, membres de l’opposition, société civile…unanimement, les Sénégalais ont salué la mémoire d’un homme «de valeur, véridique, désintéressé et courageux dans ses prises de positions». Le Président de la République Macky Sall a rendu hommage à: «un membre fondateur de l’Apr. Un homme de conviction et un brave compagnon». Khalifa Ababacar Sall, Leader de Taxawu Sénégal salue la mémoire d’un «homme fidèle en amitié, pétri d’intelligence, de courage et de loyauté». Ousmane Sonko du parti Pastef évoque « un homme cultivé, racé, affable, généreux et d’un raffinement singulier ».



Parcours académique exceptionnel



Alioune Badara Cisse a incontestablement marqué la vie politique sénégalaise. Né le 16 Février 1958 à Saint-Louis, il fait ses études primaires dans sa ville natale. Il décroche à Dakar son baccalauréat en série A4 avec une mention Bien en 1978. Il est Premier lauréat du Concours Général en Anglais en 1977. Alioune Badara Cisse est successivement titulaire d’une licence de Droit International Public à l’Université Sciences Sociales de Toulouse, une Maîtrise de Langues étrangères appliquées à l’Université Toulouse le Mirail, un diplôme de l’Institut de Sciences Politiques de Toulouse (filière économique et finance) ainsi que deux Diplômes supérieurs (DS) de Droit Economique du transport aérien et développement et coopération technique à l’Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement de l’Université Sciences Sociales de Toulouse. En 1992, il devient avocat à la Cour.



Homme d’État



Idrissa Seck, président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) a rendu hommage à « un homme d’État aguerri ».



Son parcours académique peu ordinaire et sa forte personnalité de leader l’ont amené à occuper plusieurs postes de responsabilités. De 2004 à 2007, Me Cisse sera successivement Conseiller Spécial du Premier Ministre du Sénégal, Directeur de Cabinet de Monsieur le Ministre des Sports, Directeur de Cabinet du Premier Ministre Macky Sall, Secrétaire Général du Gouvernement et Commissaire général du Gouvernement près le Conseil d’Etat. Il est le premier Ministre des affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur sous l’ère Macky en Mars 2012. Il n’y restera que 7 mois avant de reprendre sa robe d’avocat. En Août 2015, Macky Sall, Président de la République, le nomme Médiateur de la République. Un mandat de 6 ans qu’il a d’ailleurs fini, il y a juste trois semaines (5 août 2021).











































Le Soleil