Me El Hadji DIOUF: " Si les gens pensent que les juges ont peur d'Ousmane Sonko..."

"J'ai des cas de viol qui sont antérieurs à cette affaire et qui ne sont pas encore vidés. Le juge qui devait s'occuper de cette affaire n'est plus. Il a fallu attendre six mois pour le remplacer. Si les gens pensent que les juges ont peur d'hériter de ce dossier, ils se trompent. Cependant, il faut quelqu'un de courageux et tenace pour gérer ce dossier surtout avec les menaces mystiques qui circulent de la part du camp adverse", a-t-il fait savoir.



"Kouma laal dé"b[i[



Il fait passer une séquence de son séjour au Bois Sacré de Casamance, comme pour dire que ce n'est l'apanage de personne et qu'enfin, Sérères et Djolas sont des parents. Rien ne peut semer la zizanie entre eux.



Cette émission s'invite sur la table alors que des médias étrangers comme Le Monde et Jeune Afrique ont sorti de nouveaux dossiers ce mardi .