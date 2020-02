Me El Hadji Diouf : « Macky est entouré d’idiots »

La polémique s’amplifie suite aux sorties des proches du président de la République sur la question du 3e mandat. En conférence de presse, ce vendredi, à Dakar, l’avocat Me El Hadji Diouf a démonté les arguments avancés par le secrétaire d’Etat à la présidence, Mouhamed Boune Abdallah Dionne, et le ministre conseiller, Mbaye Ndiaye, pour valider le troisième mandat. Il assimile les théoriciens du troisième mandat à « des idiots qui racontent du n’importe quoi pour plaire à Macky Sall« .



L’allié de Macky Sall, lors de la dernière élection présidentielle, a convoqué le passé avec 6 vidéos dans lesquelles l’actuel président de la République, après son élection, avait clairement tranché le débat sur la question. « Dans les vidéos que nous venons de regarder ensemble, vous avez constaté que Macky Sall lui-même a déjà déclaré et à plusieurs reprises, qu’il ne peut pas avoir un troisième mandat dans ce pays. Mais ces griots, ces idiots dont je ne veux même pas prononcer les noms, sont en train de raconter du n’importe quoi pour installer le chaos dans le pays« , a déploré Me Elhadji Diouf.



Le leader du Parti des travailleurs et du peuple a cependant invité le chef de l’Etat à prendre son courage en main et soigner son image. « Je suis le premier avocat de Macky Sall. Je le défends tout le temps et en tout lieu, mais je lui suggère de revoir son entourage. Il est entouré de quelques mauvaises personnes qui sont en train de ternir son image et le travail exceptionnel qu’il a réalisé à la tête de ce pays ».































igfm