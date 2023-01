Me El Hadji Diouf annonce une plainte contre MC Nias

Depuis bientôt plus d'un mois, des enregistrements supposés de Adji Sarr, l'ex masseuse de Sweat Beauty circule sur les réseaux sociaux. Des enregistrements qui remettent en cause la thèse du viol évoqué par cette dernière. Mais pour maître El Hadj Diouf, avocat de Adji Sarr, "Mc Niass devrait être en prison, en ce moment". "Ce monsieur ne sait même pas qu'il est illégal d'enregistrer une personne à son insu", argumente-t-il.



A ce propos l'avocat révèle : "Des plaintes ont déjà été écrites pour lui et pour d'autres supposés chefs religieux".





































































