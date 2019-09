Me Khassimou Touré : « J’ai saisi le président Macky Sall de ma propre initiative pour la libération de Khalifa Sall, Mbaye Touré et Yaya Bodian »

Le Chef de l’État, par décret présidentiel, a accordé une « remise totale de peines » à Khalifa Sall, Mbaye Touré et Yaya Bodian, condamnés en août 2018, à 5 ans d'emprisonnement ferme pour « escroquerie portant sur les deniers publics et faux en écriture de commerce ». Beaucoup soupçonne Me Khassimou Touré d'être à l'origine de la grâce présidentielle demandée au président Macky Sall. L’avocat, qui s’est confié ce dimanche à Dakaractu, a avoué avoir fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir une « remise totale de peines » en faveur des prévenus de l’affaire dite de la caisse d’avance. Le ténor du barreau assure qu’il ne regrette rien, tout en affirmant qu’il a pris ses responsabilités pour demander la grâce présidentielle pour Khalifa Sall...