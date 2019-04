Me Malick Sall: le nouveau ministre de la justice annonce ses premiers chantiers

Me Malick Sall, est le nouveau ministre qui remplace Ismaïla Madior Fall dans ce nouveau gouvernement formé ce dimanche, 7 avril 2019. Parmi les premiers chantiers du garde de sceaux, mener des réformes profondes dans le secteur de la justice pour, confie Me Sall, « apaiser » le secteur dont il est en charge mais aussi et surtout réduire les délais dans le traitement des dossiers. Sur l’indépendance de la justice, Me Malick Sall considère que » le plus important n’est pas que le président dirige le Conseil supérieur de la Magistrature (CSM). Cela n’empêche en rien la fiabilité ou la crédibilité des magistrats »