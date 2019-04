Me Wade séjourne encore à l'hôtel Terrou Bi..."Pa Bi" serait affecté par...

Contrairement à ce qui a été annoncé depuis quelques jours par certains, l'ancien Président de la République séjourne jusqu'au moment où ses lignes sont écrites (23 heures) dans sa suite de l'hôtel Terrou Bi.

C'est en substance la der des ders que dakarposte tient de sources, au fait des activités de Me Abdoulaye Wade. Et, des informations glanées, il ressort que "Pa Bi", comme on le surnomme, passe le plus clair de son temps à recevoir des militants et sympathisants et à faire du sport.

"D'ailleurs, il a demandé à ce qu'on lui emménage une piscine dans sa nouvelle maison qu'il n'a pas encore regagné" fait savoir un de nos informateurs. Qui renchérit que le prédécesseur du Pr Sall aux manettes du pouvoir Exécutif "ne ressent aucune solitude, mais il s'attendait à ce que les chefs de l'Etat, qui ont récemment séjourné au Sénégal lui rendent au moins une visite de courtoisie".



"Me Wade s'attendait certainement à ce que les hôtes de Macky lors de sa prestation de serment, ou bien certains d'entre eux fassent au moins un crochet à son hôtel, mais aucun d'entre eux n'est venu le voir. C'est étonnant quand même et pourtant le Vieux a du mérite; il a eu à aider certains de ses chef d'Etats qui ont récemment séjourné au Sénégal" nous souffle notre interlocuteur.