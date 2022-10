Médiation : Voici la liste complète des détenus soumise à l’appréciation du ministre de la justice.

Ils sont seize au total à être présentés au garde des sceaux, ministre de la justice Ismaïla Madior Fall, lors de leur déplacement en vue de participer à l'apaisement du climat social.



Alioune Tine, fondateur de AfircaJom Center accompagné de deux autres membres de la boîte, a parlé au ministre de la justice sur le cas de ces détenus considérés comme « victimes de leur opinion » sur un certain nombre de sujets.



Ismaïla Madior Fall, pas insensible et indifférent à la démarche devant aboutir à l’apaisement, a reçu des mains des médiateurs, la liste des personnes qui suivent :



Abdou Karim Guèye, plus connu sous le nom de Karim Xrum Xax, Outhmaan Diagne, Cheikh Oumar Diagne, Papito Kara, Amy Dia, Mor Guèye, Assane Dramé, Ibrahima Diédhiou, Abdoulaye Ndiaye, Babacar Ndao, Pape Ousmane Seck, Pape Mamadou Seck, Madické Diop, Abdou Sylla, Bouna Ba, Yaya Cissé.















































dakaractu